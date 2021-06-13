Ані Лорак повернула свій бізнес після секс-скандалу: що сталося

Слідом за Оленою Прокловою Ані Лорак стала другою помітною фігурою в шоу-бізнесі, яка звинуватила в харассменті свого продюсера. І навіть незважаючи на те, що пізніше співачка заявила, що її неправильно зрозуміли, багато шанувальників порахували, що «наїзд» податкової став «помстою» братів Меладзе за розголошення таємниць. Про це пише КП .

Але згодом виявилося, що Меладзе був тут абсолютно ні при чому. Справа в тому, що за юридичною адресою, де повинна була знаходитися компанія співачки «Ані Лорак Продакшн», її не виявилося.

«У базі юросіб ставиться відмітка про те, що відомості недійсні. З цього моменту у ТОВ є якийсь час, щоб змінити ситуацію, зв'язавшись з перевіряючими. Якщо ж цього не відбувається, податкова починає процедуру ліквідації організації, яка триває кілька місяців», — пояснив юрист.

У той же час Ані Лорак не стала чекати, поки її бізнес ліквідують, і зробила необхідні заходи. Тепер на сайті реєстрації юросіб значиться, що організація діє, але адреса все ще недостовірна. У співачки є час, щоб це виправити.

А поки що вона зайнята вихованням дочки Софії, яка вже відсвяткувала своє перше 10-річчя.

фото instagram.com/anilorak/

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