26.93 / 27.13 32.65 / 33.03
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Здивували чоловік і друг Зеленського: блондинка з «Жіночого кварталу» розповіла, як її привітали з 35-річчям

20:12 13 червня 2021
Віра Кекелія

Відома українська співачка Віра Кекелія, яка з недавнього часу є ще й зіркою «Жіночого кварталу», а в квітні відзначила рік з дня народження сина, відсвяткувала 35-річний ювілей на гастролях в Туреччині.

В «Світському жітті» вона зізналася, що коханий чоловік, співак Роман Дуда здивував її дорогим подарунком, але вже після повернення в Україну.

«Чоловік мене привітав потім. Я приїхала, і мене чекав дорогоцінний подарунок. Дуже гарний браслет з дорогоцінними каменями. Дякую тобі, я не знаю, скільки ти там збирав-збирав», — розповіла виконавиця.

А ось керівник «Жіночого кварталу» Олександр Пікалов вручив підопічній … сушену рибу, сказавши, що не знайшов ніяких квітів і тому нічого не зміг нарвати.

Раніше Олександр Пікалов не менш оригінально привітав з днем народження свого колегу по проекту Євгена Кошового. Він почав привітання з традиційних слів, однак потім раптово додав: «Якщо ви хочете привітати його з днем народження — телефонуйте …», після чого почав вимовляти номер, незважаючи на протести і крики самого іменинника.

177

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Бурі і аномальна спека: народний синоптик дав докладний прогноз на липень і серпень

Бурі і аномальна спека: народний синоптик дав докладний прогноз на липень і серпень

Залишок життя проведе у в&#39;язниці: 82-річна пенсіонерка зарубала свого чоловіка сокирою

Залишок життя проведе у в'язниці: 82-річна пенсіонерка зарубала свого чоловіка сокирою

Таюне

Підкреслила недоліки фігури: «дружину» Олега Винника Таюне розкритикували за невдалий наряд

Світлана Лобода

Лобода швидко знайшла заміну своєму продюсеру Крапивіній

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.