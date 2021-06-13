Здивували чоловік і друг Зеленського: блондинка з «Жіночого кварталу» розповіла, як її привітали з 35-річчям

Відома українська співачка Віра Кекелія, яка з недавнього часу є ще й зіркою «Жіночого кварталу», а в квітні відзначила рік з дня народження сина, відсвяткувала 35-річний ювілей на гастролях в Туреччині.

В «Світському жітті» вона зізналася, що коханий чоловік, співак Роман Дуда здивував її дорогим подарунком, але вже після повернення в Україну.

«Чоловік мене привітав потім. Я приїхала, і мене чекав дорогоцінний подарунок. Дуже гарний браслет з дорогоцінними каменями. Дякую тобі, я не знаю, скільки ти там збирав-збирав», — розповіла виконавиця.

А ось керівник «Жіночого кварталу» Олександр Пікалов вручив підопічній … сушену рибу, сказавши, що не знайшов ніяких квітів і тому нічого не зміг нарвати.

Раніше Олександр Пікалов не менш оригінально привітав з днем народження свого колегу по проекту Євгена Кошового. Він почав привітання з традиційних слів, однак потім раптово додав: «Якщо ви хочете привітати його з днем народження — телефонуйте …», після чого почав вимовляти номер, незважаючи на протести і крики самого іменинника.

177

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter