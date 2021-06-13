Ліг під ніж хірурга: стрімко лисіючого бойфренда Надії Бабкіної прооперували

Молодий бойфренд 71-річної співачки Надії Бабкіної переніс операцію з пересадки волосся. Останнім часом співак Євген Гор почав стрімко лисіти, пишуть Яндекс.Новини.

Сам чоловік пов'язував це з пережитим стресом. Коханий Бабкіної давно став подумувати про хірургічне втручання, щоб повернути собі пишну шевелюру, проте ніяк не міг зважитися на такий відповідальний крок.

Зрештою Женя подолав страх і ліг під ніж хірурга. Напередодні в особистому блозі Горшечков показав фотографії та відео, на яких він постає з перебинтованою головою.

«Злякався трохи, але операція пройшла успішно. Отже, коротше. Якщо ви все-таки зважилися на таку операцію, то робіть. Є в цьому сенс! Страшно, але нормально», — пояснив артист .

Цікаво, що Гор вже не вперше раз звертається до лікарів, щоб скорегувати свою зовнішність. В кінці минулого року він опублікував знімки в компресійних колготках, а коли передплатники стали закидати його запитаннями, пояснив: «Все добре. Перегородку виправляв. У нас це обов'язкова процедура перед операцією, щоб тромбів не було «.

Деякі вважають, що Євген Гор вирішив зайнятися власною зовнішністю на тлі складнощів з Надією Бабкіної. Пара вже дуже давно не публікує спільних фотографій в соціальних мережах, в ЗМІ навіть пішли чутки про розставання Євгена та Надії Георгіївни. У січні стало відомо, що чоловік зробив Бабкіної пропозицію, проте вона відмовила.

«Живеться нам і так добре, а мені життєво необхідна свобода. У кожного з нас є власний простір», — пояснювала виконавиця народних пісень.

Раніше 71-річна Бабкіна зізналася, що зустріла свого молодого коханого … завдяки допомозі вищих сил .

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