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Потап похвалився подарунком на 40-річчя — діамантовими сережками «за ціною автомобіля»

1:15 14 червня 2021
Потап похвалився подарунком на 40-річчя&nbsp;— діамантовими сережками «за ціною автомобіля»

Олексій Потапенко похвалився дорогими сережками з діамантами, які йому подарували до 40-річчя. Їх він показав в «Світському жітті».

«Це сережки з чорними діамантами, які коштують як автомобіль. Ніколи б я собі сам такі не купив, бо це дуже дорого, навіть для мене. Я взагалі не марнотрат, мені не треба золотих годинників. Я ніколи б не купив собі сам, але спасибі, всі дівчата в захваті. Ще подарували персональну терапію медитації з тренером. Дарували картини, я колекціоную», — поділився виконавець з Катею Осадчою.

Також він повідомив — дружина (Настя Каменських) подарувала йому інші сережки, але вже з білими діамантами.

Нагадаємо, до ювілею співак презентував новий альбом «Без реклами», в якому постає в несподіваному амплуа .

фото instagram.com/realpotap

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