У багаж підклали вибухівку: Григорій Чапкіс розповідав, як одного разу опинився на межі життя і смерті

Відомий український танцюрист, хореограф, тренер «Танців із зірками» Григорій Чапкіс, який помер на 92-му році життя, не раз опинявся на межі смерті. Про один з таких випадків він розповів «ФАКТАМ».

Тоді ансамбль Вірського планував летіти з США на гастролі до Канади і невідомі підклали вибухівку в багаж.

«Тільки диво врятувало нас. Через страшну завірюху авіарейс скасували, і ми поїхали автобусами. Реквізит же був відправлений фурами на кілька годин раніше. В дорозі він вибухнув. Ми залишилися без костюмів і музичних інструментів. Як зараз пам'ятаю, артисти копалися в попелі в надії, що хоч що-небудь вціліло. Але про це не було й мови. Я знайшов лише фрагмент буклету з фотографією Вірського. Обтрусивши з портрета попіл, помістив його в рамочку і приніс Вірському: «Пал Палич, ви повстали з попелу», — згадав Чапкіс, додавши, що Вірський тоді подарував йому своє сомбреро.

Згадуючи той випадок, артист розповів і про свою останню любов — дружину Людмилу, яку він називав Мілою.

Вони зустрілися в магазині, артист закашлявся, а вона простягнула цукерку від кашлю: «Візьміть — вам відразу стане легше». Дала кілька порад.

«Чесно кажучи, мені вже давно ніхто нічого подібного не говорив — не дбав, не питав, як себе почуваю. І раптом чужа людина цікавиться! Я кажу: „Дякую, ви мене зворушили своєю увагою“. Ми розговорилися. Запропонував зустрітися, запросив її на чашечку кави. Це був початок нашої історії. Ми стали обідати разом, не будуючи при цьому ніяких планів. А потім відчув, що мені її не вистачає. Я потягнувся до неї, вона — до мене. І ось я знову думаю про те, хто це щастя надіслав мені? Звідки? Що, я шукав її або вона мене?» , — з ніжністю розповідав він.

Нагадаємо, за словами сина Грега, дружина Міла була поруч з Чапкісом до кінця.

фото niknews.mk.ua/

380

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter