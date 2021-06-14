Анджеліна Джолі таємно зустрілася зі своїм першим чоловіком

Анджеліна Джолі, яка на честь свого 46-річчя здійснила поїздку до Нью-Йорка разом зі своїми дітьми, таємно зустрілася там зі своїм першим чоловіком. Джолі на самоті, без дітей та без охорони, прибула ввечері в квартиру Джонні Лі Міллера у центрі міста. З собою, як підмітили папараці, у неї була пляшка дорогого вина. Як пише видання Page Six, у Джонні кінозірка провела близько трьох годин.

Angelina Jolie seen leaving ex-husband Jonny Lee Miller 's Brooklyn apartment https://t.co/3mx7jKMN71 pic.twitter.com/wTEJ682qhp - Page Six (@PageSix) June 12, 2021

Тричі розлучена Анджеліна познайомилася з британським актором Міллером під час спільних знімань у фільмі «Хакери» у 1995 році. Вони одружилися у 1996-му, коли нареченій було 20 років, а нареченому — 22. На весіллі Джолі була в чорних штанях і білій футболці, на якій її кров'ю було написано ім'я нареченого. Але вже через рік вони розлучилися. Причому Анджеліна потім говорила, що розлучення з Міллером був однією з найсерйозніших помилок в її житті.

Джонні і Анджеліна разом знімалися у фільмі "Хакери"

Другим чоловіком Джолі був актор і режисер Біллі Боб Торнтон, який старше на неї на 19 років. За нього вона вийшла заміж у 2000 році. Розлучилося подружжя три роки по тому.

Третім чоловіком актриси став Бред Пітт, розлучення з яким вона все ще до кінця не оформила.

Міллер у 2008 році одружився з актрисою Мішель Хікс, від якої у нього є 12-річний син. У 2018 році подружжя розлучилося.

ЗМІ гадають, що означає возз'єднання Анджеліни з колишнім чоловіком. І чи не покладе воно початок їхньому новому роману.

Нещодавно Дженніфер Лопес повернулася до колишнього нареченого Бена Аффлека, з яким розлучилася 17 років тому.

Раніше «ФАКТИ» писали — На честь свого 46-річчя Анджеліна Джолі одягла яскраво-жовту сукню, зрадивши улюбленому чорному кольору.

Фото Elle / Twitter

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