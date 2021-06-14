Помер відомий голлівудський актор Нед Бітті

У неділю, 13 червня, у Лос-Анджелесі помер відомий актор Нед Бітті. Він не дожив три тижні до свого 84-річчя. Протягом своєї кар'єри Бітті зіграв майже у 100 фільмах та серіалах й був висунутий на здобуття премії «Оскар» за кращу чоловічу роль другого плану у картині «Телемережа».

Народився Нед Бітті 6 липня 1937 року у Луїсвіллі, штат Кентуккі. У дитинстві заробляв співом у перукарнях та церквах. У віці 19 років дебютував на театральній сцені.

Перша ж роль Неда у кіно принесла йому всесвітню популярність. Це був культовий фільм «Звільнення» Джона Бурмена. Партнерами дебютанта стали вже відомі актори Джон Войт та Берт Рейнольдс. Історія про декількох друзів, які вирушили у похід на двох каное по річці у горах Аппалачі та стали жертвами браконьєрів, шокувала мільйони глядачів.

Кадр з фільму "Позбавлення". Нед Бітті в центрі

Голлівудські студії й американські телеканали почали навперебій пропонувати Бітті нові ролі. Він знімався щорічно у трьох-чотирьох фільмах. Найбільшою популярністю за участю актора користуються картини «Супермен», «1941», «Нешвілл», «Вся президентська рать», «Перемикаючи канали», «Срібна стріла», «Великий кайф».

У 1991 році Нед Бітті зіграв головну роль у фільмі «Почуйте мою пісню», за яку був номінований на премію «Золотий глобус». Глядачі з подивом дізналися, що актор володіє прекрасним голосом. Він блискуче зіграв ірландського тенора Джо Локе.

Останнім фільмом Бітті стала комедія «Видача багажу» (2013 рік). Він зіграв невелику роль, але навіть його талант не зміг врятувати фільм від провалу.

Актор був одружений чотири рази. У нього залишилося вісім дітей від різних шлюбів — шестеро синів та дві доньки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть популярного голлівудського актора Чарльза Гродіна. Зірка «Бетховена» помер у віці 86 років.

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