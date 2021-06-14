«Легенди» почекають: Меладзе з маленькою Агатою розчулив Мережу

Співак і продюсер Валерій Меладзе, який надавно знову став батьком, отримав престижну премію RU.TV в номінації «Легенда російського шоу-бізнесу». З цим його привітала дружина Альбіна Джанабаєва, яка виклала в соцмережу веселий ролик.

«У нашому тридев'ятому царстві оселилася Легенда» — підписала відео співачка.

У кадрі вона стоїть в альтанці поряд з будинком і міркує, що зазвичай Легенди роблять і про що думають.

Потім там з'являється Меладзе, який тримає на руках їх дочкe Агату, питаючи: «Годувати коли будемо дитину?».

У мережі з захопленням зустріли такий прояв відповідального батьківства з боку знаменитості.

Нагадаємо, в травні Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва весело відсвяткували першу важливу дату в житті дочки, записавши відео для Instagram про те, як змінилося їхнє життя з появою малятка.

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