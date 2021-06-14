Григорій Чапкіс: «Часу у мене обмаль, тому поспішаю жити»

Перестало битися серце легендарного хореографа Григорія Чапкіса. Здавалося, що він вічний і проживе мінімум сто років. Але на жаль…

Григорій Чапкіс був людина-мотор. Енергійності відомого хореографа могли позаздрити молоді. До речі, те, що у нього в колінах моторчики, свого часу запідозрив ще Сальвадор Далі, побачивши віртуозний танець Чапкіса на сцені. Було це в далекому 1962 році, коли артист з ансамблем Вірського гастролював у Мадриді. Сальвадор Далі в зеленому піджаку з омлетом в нагрудній кишені замість хустки підійшов до Чапкіса і заявив йому про це цілком серйозно…

«ФАКТИ» неодноразово брали інтерв'ю у Григорія Чапкіса. Останнє — напередодні його 90-річчя. «Часу у мене обмаль, тому поспішаю жити», — сказав тоді Григорій Миколайович.

«ФАКТИ» висловлюють співчуття рідним і близьким Григорія Чапкіса.



Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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