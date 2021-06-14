«Так навчити могли тільки ви»: зірки шоу-бізнесу сумують за Григорієм Чапкісом

Легендарний хореограф Григорій Чапкіс пішов з життя ввечері 13 червня. Йому був 91 рік. У грудні Григорій Миколайович був госпіталізований з двосторонньою пневмонією. Впоравшись з хворобою, він відновлювався вдома, пізніше знову опинився в клініці.

Рідні вірили, що Чапкіс обов'язково вибереться. Адже ще зовсім недавно він був сповнений сил, був суддею «Танців з зірками», сам виходив на паркет, давав уроки і захоплював своєю енергією. А ще Григорій Миколайович зізнався, що купив нову квартиру і знову одружився. Його обраниця Міла була поруч з ним. Також поруч з батьком була дочка Лілія.

Син Грег планує найближчим часом прилетіти із США. Дата похорону поки не відома.

Зірки шоу-бізнесу, учні Чапкіса сумують за великим майстром і висловлюють співчуття його близьким в соціальних мережах.

Співачка Наталя Могилевська зворушливо подякувала своєму вчителю.

«Завжди на висоті … Я хочу, щоб Вас запам'ятали таким! Мій викладач в Академії мистецтв, мій суворий суддя, мій друг і мій партнер по школі танців! Яка ж це втрата для всіх нас. Ви були таким сильним, ясним, палаючим … Я ненавиджу ейджизм, і ви довели, всім невігласам і слабакам, що чоловік і в 90 років може мати лиск, бути зіркою, впадати за жінками і працювати на повну», — написала Наталя в Інстаграм.

Психолог Наталя Холоденко назвала Григорія Чапкіса унікальною людиною, який надихав своїм прикладом.

«Вчора не стало унікальної людини, яка всіх нас надихала, ніколи не зупинялася. 91 рік яскравого життя, стрункості і руху. Я така щаслива, що вдалося бути знайомими особисто, такі люди на Землі закінчуються … «, — висловилася Холоденко.

Телеведуча Леся Нікітюк зізналася, що не може стримати сліз.

«Світла пам'ять, Григорій Миколайович … ми будемо всі сумувати за вами. Плачу», — сказала Леся в Інстаграм.

Телеведучий Юрій Горбунов зізнався, що йому важко тепер уявити проект «Танці з зірками» без Чапкіса.

«Вічна пам'ять, Маестро! Важко без вас тепер уявити „Танці з зірками!“. Великий приклад для всіх, як треба любити професію, свою справу і життя. RIP», — написав Горбунов в Інстаграм.

Григорій Чапкіс був не тільки легендарним танцюристом і хореографом, а й захопливим співрозмовником. В інтерв'ю «ФАКТАМ» він розповідав про своє непросте життя, шляху до успіху, світові гастролі. Він ділився подробицями особистого життя, розповідав про коханих жінок і свою нову обраницю.

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