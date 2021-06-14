У Регіни Тодоренко в день її народження сталося горе в сім'ї

Відома телеведуча Регіна Тодоренко, яка показала раніше «постільні» фото з чоловіком, 14 червня відзначає день народження. Їй виповнився 31 рік. Першими її привітали мама і маленький син, з якими вона відпочиває зараз на морі за кордоном.

Регіна опублікувала пост в Інстаграм, поділившись радісним настроєм.

«Так багато звершень … навіть не описати словами, яке яскраве і насичене життя я встигла прожити. Спасибі всім, хто подорожував зі мною всі ці роки. Нас пов'язують дивовижні пригоди, і ми самі їх створювали, загадували і втілювали в життя. Сьогодні я загадую ще одне заповітне бажання і починаю новий розділ своєї книги життя. Так, це може бути непросто, але я готова пройти цей шлях до самої вершини», — написала Тодоренко.

А пізніше вона повідомила, що в цей день в їхню сім'ю прийшло горе — пішов з життя її дідусь Олексій.

«Шкода, що слідом за хорошими новинами приходять погані. Мені складно підібрати слова. І я не впевнена, що вони взагалі потрібні. Спочивай з миром, дідусь Альоша», — написала Тодоренко.

Нагадаємо, 13 червня пішов з життя легендарний хореограф Григорій Чапкіс. Зірки шоу-бізнесу висловлюють співчуття в Мережі.

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