56-річна Елізабет Герлі в прозорій сукні без спідньої білизни вразила шанувальників

Британська актриса та модель Елізабет Герлі, яка нещодавно вакцинованих проти коронавірусу, поділилася в Instagram своїми фотографіями у напівпрозорій золотистій сукні від Versace. Елізабет, яка відзначила 10 червня своє 56-річчя, обійшлася без спідньої білизни. Шанувальники зірки прийшли у захват, зазначивши, що у неї фігура 20-річної дівчини.

«Чудовий вінтаж від Versace. Ти виглядаєш прекрасно!», — написала в коментарях дизайнер Донателла Версаче, головний креативний директор цього знаменитого італійського будинку моди.

Раніше «ФАКТИ» писали — Вирвалася на волю: 55-річна Елізабет Герлі погралася в бікіні біля будинку.

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