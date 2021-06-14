Рухатися до останнього подиху: Зеленський розповів, чому його навчив Григорій Чапкіс

Президент Володимир Зеленський відреагував на смерть легендарного хореографа Григорія Чапкіса, який пішов з життя увечері 13 червня. У своєму пості в соцмережах президент відзначив його школу і його внесок в історію українського танцю.

Зеленський згадав, як Чапкіс оцінював його па в «Танцях із зірками» в далекому 2006 році.

«Пара номер п'ять сьогодні була, можливо, і краща, але не настільки, як я», — говорив він тоді.

«Для мене Григорій Миколайович — назавжди! Як і його слова: „Треба рухатися до останнього подиху“. Раджу не забувати цю фразу всім нам», — написав глава держави.

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