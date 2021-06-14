26.91 / 27.10 32.53 / 32.90
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Рухатися до останнього подиху: Зеленський розповів, чому його навчив Григорій Чапкіс

11:22 14 червня 2021
Зеленський і Шоптенко, 2006 год

Президент Володимир Зеленський відреагував на смерть легендарного хореографа Григорія Чапкіса, який пішов з життя увечері 13 червня. У своєму пості в соцмережах президент відзначив його школу і його внесок в історію українського танцю.

Зеленський згадав, як Чапкіс оцінював його па в «Танцях із зірками» в далекому 2006 році.

«Пара номер п'ять сьогодні була, можливо, і краща, але не настільки, як я», — говорив він тоді.

«Для мене Григорій Миколайович — назавжди! Як і його слова: „Треба рухатися до останнього подиху“. Раджу не забувати цю фразу всім нам», — написав глава держави.

Читайте також «Так навчити могли тільки ви»: зірки шоу-бізнесу тужать Григорій Чапкіс «.

332

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мурат Налчаджиоглу

Колишній чоловік Ані Лорак Мурат отримав тортом у обличчя

Андрій Данилко

Діагнозу немає: Андрій Данилко розповів, як насправді себе почуває

Спекотне літо

Літо триватиме до жовтня: синоптики прогнозують аномальну спеку до плюс 40 у липні і серпні

наручники

Не хотіла платити і поскаржилася на «згвалтування»: у Києві дівчина та троє хлопців викрали таксиста

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.