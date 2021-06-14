Колишній чоловік Ані Лорак Мурат отримав тортом у обличчя

Поки співачка Ані Лорак їздить з туром Росією, її колишній чоловік, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, отримав, очевидно, дозвіл на те, щоб забрати до себе їхню 10-річну дочку Софію.

Про те, як тато і дочка проводять разом час, він показав у своєму Instagram.

На роликах видно, як дівчинка розважається на атракціонах, змагається з іншими дітьми веде з татом довірчі розмови.

Схоже, Мурат щасливий тим, що йому дозволили забрати до себе на час дочку, і насолоджується цим.

До того ж життя бізнесмена наповнене абсолютно несподіваними моментами. На одному з роликів Мурату «заїхали» в обличчя тортом. Як можна зрозуміти, така дивна «традиція» існує в компанії, де працює екс-чоловік Лорак. Можливо, таким чином співробітники показують, що у компанії все рівні, у тому числі засновники та керівництво.

Відео, очевидно, архівне, оскільки Налчаджиоглу шкодує, що наразі людина, яка так вчинила, далеко, і не може повторити свій «подвиг».

Нагадаємо, що нещодавно батько зводив Софію на фінал російської «Маски», де вона веселилася у компанії з дітьми Філліпа Кіркорова — хрещеного батька дівчинки.

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