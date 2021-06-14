Повінчалися після шести років шлюбу: в Мережі з'явилося фото Алли Пугачової в образі нареченої

На одному з фанатських акаунтів Алли Пугачової з'явився цікавий фото Примадонни, зроблене ще в 2017 році. Тоді вона і шоумен Максим Галкін скріпили свій союз — після шести років шлюбу і появи спільних дітей, пише MSN .

На фото співачка відображена в день вінчання поруч з подругами Ідой Достман і Мариною Юдашкіна. Примадонна позувала в багатошаровій спідниці з фатину пудрового відтінку. Лук нареченої прикрашала пишна фата.

Як відомо, Для Алли Пугачової цей обряд вінчання став другим. Раніше вона освячувала союз з поп-королем Філіпом Кіркоровим, у чому потім каялася, сказавши, що буде шкодувати про те, що трапилося все життя.

Однак таїнство з Максимом Галкіним стало для артистки важливим кроком. Для церемонії пара вибрала маленький храм в Підмосков'ї, запросивши на торжество тільки найближчих. Зрозуміло, серед гостей були присутні і діти подружжя — двійнята Гаррі і Ліза.

У молодших дітей Примадонни вже проявилися творчі гени батьків. Ліза відмінно танцює, співає і красиво декламує вірші, а Гаррі демонструє акторський і навіть кулінарний талант.

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