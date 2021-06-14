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Публікують знімки з одної трибуни: Харламов вперше з'явився на публіці з новою коханою

13:40 14 червня 2021
Гарік Харламов

Російський шоумен Гарік Харламов з'явився на публіці з 28-річною актрисою театру і кіно Катериною Ковальчук, роман з якою він раніше приховував. Про це повідомила «Експрес газета».

Харламов і Ковальчук разом відвідали стадіон в Сочі. Вони познайомилися близько року тому на зйомках серіалу «Гусар», але до останнього часу не виходили в світ разом. Однак в суботу, 12 червня, парочка відвідала гру першості Європи з футболу між Росією та Бельгією. Хоча спільних фотографій поки немає, в мережі звернули увагу, що Харламов і Ковальчук опублікували фото з однієї і тієї ж трибуни.

Видання публікує різні версії відносин парочки. За однією з них, шоумен зустрічався з Ковальчук ще під час шлюбу з Крістіною Асмус. За іншою, Гарік і Катя тільки зображують пристрасть для залучення уваги до серіалу, в якому вони знялися.

Нагадаємо, Харламов виконав їдку пісню про конфлікті Лариси Доліної і Валі Карнавал.

Фото: Instagram

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