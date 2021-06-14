26.89 / 27.08 32.51 / 32.88
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Купальник скоро лопне на грудях»: колишня дружина Прилучного блиснула красою в спокусливому бікіні

3:03 15 червня 2021
Агата Муценієце

Після розлучення з актором Павлом Прилучний його екс-дружина Агата Муценіеце явно розцвіла, про що говорять її знімки в Instagram .

В одному з недавніх постів вона порадувала шанувальників пікантним знімком. Але на цей раз кадр був зроблений не в Туреччині, і не на Мальдівах. Судячи з обстановки навколо, екс-кохана Павла Прилучний відпочиває в селі.

За словами актриси, вона давно мріяла насолодитися саме такими канікулами. Ніякого пафосу та зірковості. При цьому Агата уточнила — у неї за спиною пляшка безалкогольного пива. Муценіеце дотримується здорового способу життя.

Актриса з фільму «Тобол» позбавила шанувальників дару мови, блиснувши витонченими формами без прикрас.

Агата прикрила пишний бюст гілочками бузку. Сама актриса позувала в сексуальному купальнику. Вона не тільки засвітила пружні принади ідеального тіла, але і грім-стегна.

«Пашка б поплив від ревнощів», «Купальник скоро лопне на грудях», «Сексапільна, втім, як завжди», «От правду кажуть — розлучення тільки на користь пішло», «Пашка навіть шкода», «Чоловік, мабуть, не дав би їй так оголятися», «Ну тепер-то Павлик за Мирославою стежить, навіщо йому колишня дружина», — пишуть фоловери.

Нагадаємо, Муценіеце несподівано вийшла в світ із колишнім чоловіком Прилучним.

Фото: Instagram agataagata

51

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мурат Налчаджиоглу

Колишній чоловік Ані Лорак Мурат отримав тортом у обличчя

Агата Муценієце

«Купальник скоро лопне на грудях»: колишня дружина Прилучного блиснула красою в спокусливому бікіні

Спекотне літо

Літо триватиме до жовтня: синоптики прогнозують аномальну спеку до плюс 40 у липні і серпні

Дивилася закоханим поглядом і ніжно обіймала за плечі: Таюне зачарувала шанувальників на концерті Олега Винника

Дивилася закоханим поглядом і ніжно обіймала за плечі: Таюне зачарувала шанувальників на концерті Олега Винника

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.