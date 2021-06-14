«Купальник скоро лопне на грудях»: колишня дружина Прилучного блиснула красою в спокусливому бікіні

Після розлучення з актором Павлом Прилучний його екс-дружина Агата Муценіеце явно розцвіла, про що говорять її знімки в Instagram .

В одному з недавніх постів вона порадувала шанувальників пікантним знімком. Але на цей раз кадр був зроблений не в Туреччині, і не на Мальдівах. Судячи з обстановки навколо, екс-кохана Павла Прилучний відпочиває в селі.

За словами актриси, вона давно мріяла насолодитися саме такими канікулами. Ніякого пафосу та зірковості. При цьому Агата уточнила — у неї за спиною пляшка безалкогольного пива. Муценіеце дотримується здорового способу життя.

Актриса з фільму «Тобол» позбавила шанувальників дару мови, блиснувши витонченими формами без прикрас.

Агата прикрила пишний бюст гілочками бузку. Сама актриса позувала в сексуальному купальнику. Вона не тільки засвітила пружні принади ідеального тіла, але і грім-стегна.

«Пашка б поплив від ревнощів», «Купальник скоро лопне на грудях», «Сексапільна, втім, як завжди», «От правду кажуть — розлучення тільки на користь пішло», «Пашка навіть шкода», «Чоловік, мабуть, не дав би їй так оголятися», «Ну тепер-то Павлик за Мирославою стежить, навіщо йому колишня дружина», — пишуть фоловери.

Нагадаємо, Муценіеце несподівано вийшла в світ із колишнім чоловіком Прилучним.

Фото: Instagram agataagata

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