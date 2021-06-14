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«Хочеться стати невидимкою»: донька хворої на рак Заворотнюк поскаржилося на нетактовність лікарів

14:35 14 червня 2021
Анна Заворотнюк

Дочка важко хворої актриси Анастасії Заворотнюк, Анна, яка раніше різко відповіла хейтерам, які пишуть гидоти про «няню Віку», розповіла про безтактності медиків, з якої вона зіткнулася у поліклініці.

«Це так дивно, коли багато людей навколо, знають про те, що відбувається у тебе в житті. Знають, хто ти», — пише Анна в Instagram і розповідає, як прийшла у поліклініку на обстеження: «Дві жінки у кабінеті. У місці, де ти взагалі не чекаєш ніяких особистих запитань, починається. „А це правда, що пишуть? А те, а се? Ой, я прям плакала коли дізналася“. Коли дізналася, плакала я».

Анна Заворотнюк вважає нетактовним, коли подібні запитання їй задають зовсім сторонні люди, і дякує своїм друзям за тактовність у відношенні до неї.

«Запитання, які мені незручно навіть озвучити вам, я відчуваю себе мавпочкою у клітці. Але моє життя — не цирк. Я закрита людина і була б моя воля, я б абсолютно все зберігала у собі, мені так легше. Часом просто хочеться стати невидимкою», — додає дівчина.

Раніше російські мас-медіа повідомляли про рецедивов захворювання у Анастасії Заворотнюк, якій у свій час стало легше. У якийсь момент вона себе дуже погано відчула у басейні — медики сказали, що хвороба повернулася.

Фото Анни Заворотнюк із соціальних мереж.

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