«Хочеться стати невидимкою»: донька хворої на рак Заворотнюк поскаржилося на нетактовність лікарів
Дочка важко хворої актриси Анастасії Заворотнюк, Анна, яка раніше різко відповіла хейтерам, які пишуть гидоти про «няню Віку», розповіла про безтактності медиків, з якої вона зіткнулася у поліклініці.
«Це так дивно, коли багато людей навколо, знають про те, що відбувається у тебе в житті. Знають, хто ти», — пише Анна в Instagram і розповідає, як прийшла у поліклініку на обстеження: «Дві жінки у кабінеті. У місці, де ти взагалі не чекаєш ніяких особистих запитань, починається. „А це правда, що пишуть? А те, а се? Ой, я прям плакала коли дізналася“. Коли дізналася, плакала я».
Анна Заворотнюк вважає нетактовним, коли подібні запитання їй задають зовсім сторонні люди, і дякує своїм друзям за тактовність у відношенні до неї.
«Запитання, які мені незручно навіть озвучити вам, я відчуваю себе мавпочкою у клітці. Але моє життя — не цирк. Я закрита людина і була б моя воля, я б абсолютно все зберігала у собі, мені так легше. Часом просто хочеться стати невидимкою», — додає дівчина.
Раніше російські мас-медіа повідомляли про рецедивов захворювання у Анастасії Заворотнюк, якій у свій час стало легше. У якийсь момент вона себе дуже погано відчула у басейні — медики сказали, що хвороба повернулася.
Фото Анни Заворотнюк із соціальних мереж.310
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