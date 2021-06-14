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Шоу-бізнес

Діагнозу немає: Андрій Данилко розповів, як насправді себе почуває

15:06 14 червня 2021
Андрій Данилко

Після заяв продюсера Юрій Нікітіна про проблеми зі здоров'ям у Андрія Данилк, шоумен розповів, як відчуває себе насправді.

Андрія Данилка біля одного зі столичних ресторанів підловили журналісти Kyiv.LIVE TV і задали запитання про самопочуття. Шоумен показав великий палець і додав: «Ось так!»

Тим часом журналісти з'ясували, що шоумен часто буває в оздоровчому центрі, розташованому у санаторії «Жовтень» під Києвом. Одна зі співробітниць центру сказала, що артист завжди зупиняється в одному і тому ж номері. У центрі він проходить оздоровчі процедури та відновлюється.

Нагадаємо, що після заяви Нікітіна Андрій Данилко назвав чутки про жахливий стан його здоров'я неправдивими, заявивши, що він поправляє свої проблеми зі сном, налагоджує циркадні ритми, а все інше — в нормі.

Фото з Вікіпєдії.

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