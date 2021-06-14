Як привести себе в форму до літа: топ-3 ефективні поради від Вікторії з «НеАнгелів»

Колишня солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха, яка почала сольну кар'єру, розкрила секрет своєї відмінної спортивної фігури і показала, як в домашніх умовах привести своє тіло в порядок і не соромитися виходити на пляж.

Вікторія зізналася, що чимало часу проводить в спортзалі. А якщо не виходить, то обов'язково займається в домашніх умовах, що і робила на карантині.

«Спорт — це моє друге я. Я завжди була дуже активною. Мені здається, якби більше займалася, могла б стати олімпійською чемпіонкою», — зізналася Вікторія в «Ранку з Україною» (канал «Україна»).

Співачка розкрила топ-3 ефективних вправи: руки-прес-ноги.

«Щоб підкачати руки, гантелі можна замінити пляшками з водою. Бажано використовувати по 2 л — так буде ефективніше. З п'ятилітровою пляшкою в руках можна присідати і робити нахили. Я такі вправи робила на карантині.

Пляшки можна використовуватися для прокачування пресу. Потрібно поставити їх, або термосклянки, на підлогу, сісти на килимок, ноги розмістити між пляшками і піднімати, переносячи над девайсами. Це дуже ефективна вправа — працює прес, ноги, сідниці.

Підкачати ноги і сідниці також можна за допомогою звичайних дитячих колготок, які можна використовувати замість фітнес-гумок. Розмістити їх на середині стегон і робити присідання в пліє", — поділилася Вікторія.

Відео тренування Вікторія опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.

Струнка і спортивна Вікторія Сміюха обожнює літо і можливість покрасуватися на пляжі в купальниках. До речі, у співачки значна колекція пляжних нарядів — у Віки 303 купальники!

Нагадаємо, після розпаду групи «НеАнгели» Вікторія і Слава Камінська почали сольні кар'єри. Продюсер Юрій Нікітін не прийшов на їх останній публічний концерт.

102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter