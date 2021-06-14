Ніжки як у статуетки: 88-річна зірка «Династії» Джоан Коллінз вразила фанатів своїми фото на відпочинку

88-річна британська актриса Джоан Коллінз, зірка легендарного американського телесеріалу «Династія», яка зовні майже не старіє, недавно здивувала підписників спільною фотосесією зі своєю не менш моложавою подругою Джейн Сеймур. Тепер Джоан поділилася в Instagram новими фото — зробленими під час відпочинку на французькому курорті Сен-Тропе. Актриса фотографувалася зі своїм чоловіком і друзями на яхті.

П'ятий чоловік Коллінз, театральний менеджер Персі Гібсон, молодший за неї на 32 роки. Вони одружилися e 2002 році. Після весілля, на питання про те, чи не бентежить її різниця у віці, зірка пожартувала: «Ну, якщо він помре — значить, помре».

Найбільше фанатів Джоан вразили її ноги. «Як у статуетки», «Ох, ці ноги, Джоан!», «Вам не даси більше 40 років», «Розкажіть, як зберегти ноги такими молодими, як ваші. Ми всі захоплюємося вашими ногами «, — писали в коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали, що 56-річна Елізабет Герлі в прозорій сукні без спідньої білизни вразила шанувальників.

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