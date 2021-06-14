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«Сльози заважають говорити»: Alyona Alyona святкує перший «дорослий» ювілей

17:18 14 червня 2021
Alyona Alyona

Реп-виконавиця Alyona Alyona, яка нещодавно розповіла про свою нову роботу зі Святославом Вакарчуком, 14 червня відзначає 30-річчя.

«Так багато хочеться написати, що аж слів не вистачає. Як говорив один крутий музикант: „сльози заважають говорити“», — повідомила артистка, яка зовсім не згодна зі своїм віком.

Alyona Alyona, справжнє ім'я Альона Савраненко, все ж підбила певний підсумок першого тридцятиліття. Вона повідомила, що «багато де жила», у неї багато друзів, є різноманітний досвід роботи. У неї крута команда і «цілий вагон планів на наступні 30 років».

А найголовніше, Альона кохає, кохана й щаслива.

У планах у неї схуднути на 29 кг.

«Тому всім, хто читає цей пост, я щиро бажаю вірити в себе, любити себе й знати, що у вас все вийде, як вийшло і ще вийде у мене. Люблю людей. Люблю всіх вас», — написала співачка.

Алена Савраненко народилася у місті Капітанівка Кіровоградської області. Має дві вищі освіти. Закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Чотири роки пропрацювала у дитячих садках.

Реп-тексти почала писати в 15 років. Кілька разів пробувала виходити на широкий загал.

У жовтні 2018 Альона під псевдонімом Аlyona Аlyona випустила перший відеокліп «Рибки». Потім вийшов відеокліп на другу пісню «Голови», який за місяць зібрав мільйон переглядів на YouTube.

Дебютний альбом Альони називається «Пушка».

У січні цього року Alyona Alyona виграла приз симпатій слухачів Public Choice Award премії Music Moves Europe Talent Awards.

Українські видання називають її «нової української реп-зіркою» й «сенсацією українського репу».

Нещодавно Alyona Alyona запустила у мережі соціальний проєкт «Я чую галас …», в якому відкрито говорить про соціальні стереотипи, які пригнічують свободу будь-якої людини.

Фото Instagram / alyona.alyona.official

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