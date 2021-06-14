«Не така вже й страшна»: Приходько розсекретила стосунки з Юрою на «червоній спортивній тачці»

Співачка Анастасія Приходько, яка в ранній юності хотіла стати хлопчиком, розповіла історію свого першого кохання.

Серце школярки підкорив сусідський хлопець Юра на червоному спортивному автомобілі. Саме з Юрою Настя зрозуміла, що вона красива й думок про зміну статі більше не виникало.

За словами Приходько, коли історія тільки починалася, вона була ще гидким закоханим каченям.

«І я нічого розумнішого не придумала, ніж включати дуже голосно пісні, але, не прості, а ті, які викликають емоції, а в них прихований сенс моїх почуттів», — пише Настя.

Популярну в ті роки групу «ТАТУ» слухали Юра й Настя. Вони почали обмінюватися піснями.

Приходько розповіла, як збиралася піти на розвідку. Дівчина зробила макіяж підручними засобами, начесала волосся, одягла стару мамину сукню й білі шльопанці «мильнички».

«У такому вигляді „на мільйон“ я і пішла на місце, де всі перетиналися, прихопивши з собою подругу. Сидимо чекаємо. Як тільки він з'явився у полі зору, ми почали іржати як дві дурепи. Це було нервове, і в підсумку знайомство не вийшло, ну і слава Богу!» — розповіла Приходько всі подробиці так званого першого побачення.

Все ж дівчина не здалася, а стала дружити з братом Юри.

Тоді Юра став проявляти знаки уваги до Насті. У підсумку вони стали спілкуватися. Дружба тривала близько року.

Настя згадала, як на набережній Юра голосно сказав: «Подивіться, яка гарна у мене дівчина».

Тоді Приходько кинула курити. На зустрічі з Юрою Настя одягала сукні й туфлі, які їй позичала подруга.

Анастасія пише, що з цим хлопцем вона відчувала себе «не такою вже страшною». З ним вона сміялася та не думала про свої вузькі очі й непривабливу усмішку.

Шанувальники подякували співачці за відвертий допис й розповіли трохи про себе.

Зараз Настя Приходько позбулася дитячих комплексів. Вона приймає себе такою, яка вона є.

Фото Instagram / prykhodko_official

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