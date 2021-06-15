Голлівудську актрису з фільмів «Загублена», «Блондинки в законі» на смерть збив скутер

Американська актриса кіно та театру Ліза Бейнс загинула в ДТП у Нью-Йорку. 65-річна жінка переходила вулицю, коли її збив скутер, який проїхав на червоне світло. Його водій зник з місця події, не надавши потерпілій допомогу. Поліція розшукує винного.

Як повідомляє видання New York Post, актриса була госпіталізована c серйозною травмою голови у критичному стані та померла в лікарні. Бейнс постійно проживала у Лос-Анджелесі. До Нью-Йорку вона приїхала вперше з початку пандемії. Ліза прямувала на зустріч зі своєю дружиною Кетрін Кренхолд.

Ліза Бейнс зіграла понад сімдесят ролей на телебаченні та в кіно. Вона знімалася в серіалах «Одного разу в казці», «Закон і порядок: Спеціальний корпус», «Відчайдушні домогосподарки», «Вона написала вбивство», «Нешвілл».

Відома вона також за фільмами «Зникла», «Коктейль» (з Томом Крузом у головній ролі), «Блондинки в законі» (або «Блондинка в законі 3»).

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