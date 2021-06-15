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«Ларисо, ви просто космос»: Нікітюк знову «перейменували»

10:27 15 червня 2021
Леся Никитюк

Телеведуча Леся Никитюк, яка нещодавно покрасуватися у наряді, назвавши його «останнім шансом», опублікувала у мережі нове фото, викликавши дискусію з приводу її імені.

Телеведуча в Instagram написала, що вирушила до Львову, де «красиво, смачно та весело», і де є відомі «плантації кави».

Один з прихильників, відреагувавши на фото, написав: «Ларисо, ви просто космос». Звісно, одразу у коментарі набігли фоловери, яки виправили інтернет-користувача — мовляв, телеведучу звуть Леся, а не Лариса.

Втім, автор коментаря не погоджувався, стверджуючи, що Никитюк — Лариса. Можливо, телеведуча викликала у нього асоціації, пов'язані з фільмом «Міміно», де головний герой, телефонуючи, говорив: «Ларису Іванівну хочу…»

Раніше телеведуча поцікавилася у фоловерів, який недолік вони помітили на її фото у соцмережах, а ті припустили, що її покусали бджоли.

Фото Лесі Никитюк із соціальних мереж.

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