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Репер зробив собі вампірські ікла з діамантів вартістю 1,6 мільйона доларів

10:57 15 червня 2021
Post Malone

Популярний американський репер Post Malone (справжнє його ім'я Остін Річард Пост) зробив собі на зуби вініри, які прикрашають з боків вампірські ікла з діамантів загальною вагою 12 каратів. Вартість нової усмішки 25-річного музиканта — 1,6 мільйона доларів.

Раніше інший американський репер, Саймір Вудс, відомий під своїм сценічним ім'ям Lil Uzi Vert, імплантував собі в лоб рожевий діамант вагою близько 11 каратів і вартістю 24 мільйони доларів. Правда, на останніх його фото і відео в Instagram ця «зірка в лобі» кудись зникла.

фото Instagram

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