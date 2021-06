Папарацці заскочили Дженніфер Лопес і Бена Аффлека, які відновили недавно свій роман після 17-річної перерви, за пристрасними поцілунками в ресторані Nobu в Малібу. Як повідомляє видання Page Six, сім'я Лопес відзначала там день народження її молодшої сестри Лінди.

Ben Affleck schmoozes with Jennifer Lopez 's kids during intimate dinner https://t.co/jLb25bXDLU pic.twitter.com/d33PnqbBQy - Page Six (@PageSix) June 14, 2021

Пара, яка сиділа удвох за столиком, не приховувала своїх почуттів і не соромилась присутності дітей Лопес - 13-річних двійнят Еммі та Макса. На відео, яке потрапило до мережі, в якийсь момент Макс підійшов до Джей Ло, показуючи мамі та її бойфренду щось у своєму телефоні. В кінці вечора Дженніфер попрощалася з рідними та поїхала разом з Беном.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/UcgSI9JTyD pic.twitter.com/yCZYK42sTT — Page Six (@PageSix) June 14, 2021

BREAKING NEWS THAT WILL MOST DEFINITELY CHANGE YOUR LIFE: Ben Affleck and Jennifer Lopez kissing in Nobu Malibu. pic.twitter.com/MOrfwiYYgk

— Def Noodles (@defnoodles) June 15, 2021

Матері Лопес Гваделупе завжди подобався Аффлек. Вона шкодувала, що її дочка так і не вийшла за нього заміж, розірвавши заручини у 2004 році напередодні запланованого весілля. Тепер вона рада, що у пари з'явився новий шанс.

У травні повідомлялося, що 51-річна Лопес і 48-річний Аффлек разом провели відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. У квітні Дженніфер розірвала заручини з бейсболістом Алексом Родрігесом.

Фото Instagram / Page Six

