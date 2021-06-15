51-річна Наомі Кемпбелл взула свою новонароджену дочку в туфлі від Gucci

Знаменита британська супермодель Наомі Кемпбелл, яка 18 травня, за кілька днів до власного дня народження, оголосила про те, що вперше стала мамою, опублікувала в Instagram нове фото новонародженої.

На цей раз, як пише видання Daily Mail, 51-річна Наомі показала ноги своєї дитини в кремових туфельках від Gucci. Дівчинка, чиє ім'я Кемпбелл досі не повідомила, сидить в автомобільному кріслі.

Наомі не розкрила, яким чином завела дитину. З чуток, вона скористалася послугами сурогатної матері.

Фото Instagram

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