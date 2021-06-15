Гангстер врятував від героїну: скандальний танцівник Полунін зізнався в наркозалежності

Головний «хуліган світового балету» Сергій Полунін, який раніше зробив тату з Путіним, розповів у передачі «Обережно: Собчак», що зловживав кокаїном.

«Я ніколи не випивав алкоголь, але наркоманив, так. Я зазвичай такого нічого не робив, але ось раптом в один момент взяв і все, вбився», — сказав Полунін.

Він не раз виступав перед публікою в стані наркотичного сп'яніння. Але важкі речовини, за його словами, не вживав.

«У мене був друг-гангстер у Лондоні, зовсім не позитивний персонаж: сидів у в'язниці, вбивав людей… Але саме він врятував мене від героїнової залежності. Сказав, що не дасть мені наркотики, інакше мені залишиться всього пара років життя».

Після важкої хвороби танцюрист вирішів залишити наркотики.

Нагадаємо, Полунін внесений в базу «Миротворця» за антиукраїнську позицію та незаконне відвідування окупованого Криму.

Раніше повідомлялося, що в справі про смерть моделі з України можуть бути присутніми наркотики.

Фото: скріншот відео

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