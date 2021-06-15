26.82 / 27.03 32.45 / 32.79
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Гангстер врятував від героїну: скандальний танцівник Полунін зізнався в наркозалежності

14:25 15 червня 2021
Сергій Полунін

Головний «хуліган світового балету» Сергій Полунін, який раніше зробив тату з Путіним, розповів у передачі «Обережно: Собчак», що зловживав кокаїном.

«Я ніколи не випивав алкоголь, але наркоманив, так. Я зазвичай такого нічого не робив, але ось раптом в один момент взяв і все, вбився», — сказав Полунін.

Він не раз виступав перед публікою в стані наркотичного сп'яніння. Але важкі речовини, за його словами, не вживав.

«У мене був друг-гангстер у Лондоні, зовсім не позитивний персонаж: сидів у в'язниці, вбивав людей… Але саме він врятував мене від героїнової залежності. Сказав, що не дасть мені наркотики, інакше мені залишиться всього пара років життя».

Після важкої хвороби танцюрист вирішів залишити наркотики.

Нагадаємо, Полунін внесений в базу «Миротворця» за антиукраїнську позицію та незаконне відвідування окупованого Криму.

Раніше повідомлялося, що в справі про смерть моделі з України можуть бути присутніми наркотики.

Фото: скріншот відео

223

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дивилася закоханим поглядом і ніжно обіймала за плечі: Таюне зачарувала шанувальників на концерті Олега Винника

Дивилася закоханим поглядом і ніжно обіймала за плечі: Таюне зачарувала шанувальників на концерті Олега Винника

Наомі Кемпбелл

51-річна Наомі Кемпбелл взула свою новонароджену дочку в туфлі від Gucci

Мурат Налчаджиоглу

Колишній чоловік Ані Лорак Мурат отримав тортом у обличчя

Госіаме і Тебохо

Батько «десятернят» з Африки зізнався, що сам їх не бачив, а матір розшукує поліція

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.