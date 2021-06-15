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Брутальний «турецький мачо»: Бабкін кардинально змінив імідж

14:53 15 червня 2021
Сергій Бабкін

Музикант Сергій Бабкін, який нещодавно розповів шанувальникам про «таємний день у році» для них з дружиною, Сніжаною, вразив фоловерів новим іміджем, назвавши його «made in Turkish style».

На фото, яке він виклав у Instagram, музикант виглядає не тільки засмаглим, а й, схоже, схудлим. Образ «турецького мачо» доповнює коротка зачіска, великі дзеркальні окуляри та розстібнута на грудях сорочка.

При цьому музикант стверджує, що зачіска не грає особливої ролі: «Хочеш змінити Життя — Зміни Життя! Стрижка тут ні до чого. Зміна зачіски — це лише, зміна зачіски».

Втім, із твердженням Бабкіна про зачіску можна і посперечатися. Адже буквально напередодні він виглядав так.

Про те, як саме він змінив життя, музикант нічого не пише.

Нагадаємо, що нещодавно Сергій Бабкін вперше показав обличчя молодшого сина. Малюк Єлсей, якого батьки називають Лисом, з'явився на світ влітку 2019 року.

Фото Сергія Бабкіна із соціальних мереж.

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