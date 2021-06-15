«Є багато речей, які гальмують розвиток»: популярний російський репер задумався про еміграцію

Російський репер Face (Іван Дрьомін) задумався про те, щоб назавжди виїхати з РФ. Занадто багато речейв Росії виконавця не влаштовують. Про це він заявив в програмі «В гостях у Дмитра Гордона» .

«Не впевнений, що я сам готовий в такому державному ладі, з таким менталітетом народу нове життя давати цій державі. З таким ставленням держави до людей — я не впевнений «, — заявив Дрьомін.

За словами музиканта, в Росії і в цілому в СНД він не відчуває себе вільним. «Є багато речей — особливо у мене на батьківщині, — які гальмують розвиток. Наприклад, коли ти ніби вже досить непогано розвинений інтелектуально, коли все у тебе в порядку, але ти відчуваєш себе все одно затиснутим, тому що ти знаєш, що твоє слово нічого не важить в країні, — це не дуже класно», — пояснив Face.

Переїхати до Європи Дрьомін готовий, думаючи про майбутнє дітей. «Це скоріше більше для дітей: для того, щоб їм не довелося брати участь у створенні цього гарного суспільства, а вже народитися в якомусь розвиненому суспільстві. Тому що в нас у СНД ще треба брати участь у створенні товариства, і це справа складна», — додав репер.

Реперу Face 24 роки. Музику він записує з 2015-го і випустив уже п'ять студійних альбомів.

Фото _facemylife_ / Instagram

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