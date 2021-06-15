«Форсаж 9» і «Битва світів»: що подивитися в кіно з 17 червня

У четвер, 17 червня, в український прокат виходять шість нових картин. Фільмом тижні, поза всяких сумнівів, є «Форсаж 9». Це одна з найбільш очікуваних прем'єр нинішнього літа . Конкуренцію їй серед представленої шістки може скласти, мабуть, тільки китайське фентезі «Битва світів». Для сімейного перегляду пропонується новий діснеївський мультфільм «Лука». Внучка знаменитого Френсіса Форда Копполи Джіа Коппола зняла фільм «Мейнстрим», який досліджує феномен впливу YouTube-каналів на сучасне суспільство. Шанувальники Пірса Броснана та Тіма Рота зможуть побачити цей акторський дует у трилері «Поганці». Ніколас Кейдж знявся в гостросюжетному фільмі «Острів Гренд-Айл», але, судячи з відгуків західних критиків, краще б він цього не робив.

«Форсаж 9»

(12+, США, Universal Pictures, бойовик, бюджет — 200 мільйонів доларів)

Шанувальники кіносерії «Форсаж» радіють! Десятки мільйонів глядачів у різних країнах світу дочекалися виходу в прокат дев'ятої частини цієї неймовірно популярної франшизи. Фільм повинен був з'явитися ще у квітні 2020 року, але прем'єру кілька разів переносили. І причиною тому була не тільки пандемія коронавірусу, а й небажання студії Universal зіштовхувати лобами своє дітище з іншими гучними новинками, наприклад з 25-м фільмом про Джеймса Бонда, який за іронією долі поки так і не вийшов у прокат.

Хай там що, але обрана стратегія виправдала себе. «Форсаж 9» ще не показували у США, Китаї та більшості країн Європи, а касові збори вже складають 270,9 мільйона доларів! І це ставить картину на четверте місце в рейтингу найкасовіших у 2021 році. Поки фільм поступається тільки китайській комедії «Привіт, мам!» (847,4 мільйона доларів) і «Детектив з Чайнатауна 3» (702,7 мільйона доларів), а також голлівудському блокбастеру «Годзилла проти Конга» (441,7 мільйона доларів). Очевидно, що «Форсаж 9» вже до кінця червня значно поліпшить свої позиції і має всі шанси вирватися вперед.

Нагадаємо, перший «Форсаж» вийшов у 2001 році. Фільм про героїв нелегальних автомобільних перегонів, їх взаємне суперництво, а також причетності до організованої злочинності та спробах поліції розібратися у всій цій каші зібрав у світовому прокаті 207,3 мільйона доларів при бюджеті 38 мільйонів доларів. Це був дуже хороший результат. До того ж глядачам припали до душі головні герої у виконанні Пола Уокера, Віна Дизеля і Мішель Родргіес. «Подвійний форсаж» не змусив себе довго чекати. Фільм з'явився у 2003 році. У нього студія Universal вклала вже 76 мільйонів доларів. Картина принесла 236,3 мільйона доларів. Дизель і Родрігес зніматися в ній не стали. Компанію Уокеру склали Тайріз Гібсон, Єва Мендес, Коул Хаузер. Здавалося, інтерес до «Форсажу» пішов на спад. «Потрійний форсаж: Токійський дріфт» зовсім позбувся колишніх героїв. Дію перенесли в Токіо. Зйомки доручили режисерові з Тайваню Джастіну Ліну. Бюджет проте склав 85 мільйонів доларів. А зібрав фільм 159 млн доларів.

Але Лін переконав кінобосів ризикнути — йому знову дали 85 мільйонів на зйомки «Форсажу 4». Режисер умовив Віна Дизеля, Пола Уокера і Мішель Родрігес приєднатися до проєкту. У 2009 році Джастін довів, що мав рацію. Четверта частина зібрала 360,3 мільйона доларів. Керівництво Universal вирішило робити ставку на франшизу і більше не допускати помилок. Стало очевидно, що глядачам подобається дует Дизель — Уокер. У квітні 2011 року Лін представив «Форсаж 5: Пограбування в Ріо». Ще більше крутих тачок і персонажів. Повернувся в проєкт Тайріз Гібсон. Покликали красуню Галь Гадот («Чудо-жінка») і Дуейна Джонсона. Вклали в зйомки 125 мільйонів доларів і отримали виторг в розмірі 626,1 мільйона доларів!

Джастін Лін став «золотим хлопчиком» Universal. На шостий «Форсаж» режисер отримав карт-бланш. Йому виділили на зйомки 160 мільйонів доларів, і ще 100 мільйонів доларів студія вклала в рекламу фільму. Дуейн Джонсон з другорядного персонажа перетворився на одного з головних героїв. Повернули в проєкт Мішель Родрігес. У результаті касові збори склали 788,7 мільйона доларів.

Але керівництво студії чекало більшого. Ліна «відправили у відпустку». «Форсаж 7» доручили знімати Джеймсу Вану… 30 листопада 2013 року в автокатастрофі розбився Пол Уокер. Акторові було 40 років. Творці франшизи не знали, що робити. Було вирішено переписати сценарій і залишити в картині сцени з Уокером, які Ван встиг відзняти. «Форсаж 7» вийшов у прокат у квітні 2015 року. Загибель Уокера дала глядачам додатковий поштовх — люди хотіли побачити Пола на екрані в його останньому фільмі. Сьома частина зібрала в підсумку 1 мільярд 516 мільйонів доларів. Бюджет з урахуванням реклами склав 250 мільйонів доларів. У фільмі з'явилися кінозірки Курт Расселл і Джейсон Стетем.

У квітні 2017 року вийшов «Форсаж 8». Цю частину зняв Фелікс Гері Грей. На зйомки та розкрутку фільму витратили 270 мільйонів доларів. Касові збори склали 1 мільярд 236 мільйонів доларів. Здавалося, все прекрасно. Кінозірки першої величини жадали потрапити в проєкт. У восьмий частині, наприклад, знялася лауреат премії «Оскар» Шарліз Терон. Однак всередині колективу зрів конфлікт. Дуейн Джонсон міцно закріпився як один з головних героїв франшизи. Джейсон Стетем також вийшов на перший план. Це не подобалося Віну Дизелю. Між ним і Джонсоном на знімальному майданчику постійно відбувалися сутички. В результаті Дуйен і Джейсон покинули команду.

Влітку 2019 року вийшов фільм «Форсаж: Хоббс і Шоу». Це був так званий спін-офф. Universal вирішила не втрачати гроші через ворожнечу двох зірок і доручила режисерові Девіду Літч зняти картину з героями Джонсона і Стетем. Це непогано спрацювало. При бюджеті 200 мільйонів доларів фільм зібрав у прокаті 760 мільйонів доларів. Компанію крутим хлопцям склали Ідріс Ельба (зірка культового серіалу «Лютер»), Ванесса Кірбі (зіграла в серіалі «Корона» принцесу Маргарет), красуня Ейса Гонсалес і легендарна Хелен Міррен (премія «Оскар» за головну роль у фільмі «Королева»).

Тим часом в основний проєкт повернувся Джастін Лін. Режисер став також автором сценарію. Втративши Джонсона і Стетем, він залучив до зйомок Джона Сену. Зі старих учасників залишилися Мішель Родрігес, Тайріз Гібсон, Джордана Брюстер, Курт Расселл, Шарліз Терон. Хелен Міррен так сподобалося ганяти на крутих тачках, що 75-річна актриса з радістю погодилася приєднатися до команди. В іншому Лін залишився вірним собі. Неймовірні автомобільні трюки, хвацько закручений сюжет, зйомки в різних країнах — все це робить «Форсаж 9» видовищним фільмом тривалістю 145 хвилин.

«Лука»

(0 +, США, Walt Disney і Pixar Animation, анімаційний фільм для сімейного перегляду)

Цю захопливу і одночасно зворушливу історію зняв режисер Енріко Казароза. Він немов переосмислив невмирущу казку «Русалонька». Дія мультфільму відбувається в 50-х роках минулого століття на Італійської Рив'єрі. Два кращих друга-підлітка насолоджуються життям, заводять нові знайомства і веселяться як можуть. Однак це не прості хлопці. Насправді вони представники роду морських чудовиськ. Опиняючись на суші, ці істоти мають здатність перетворюватися на людей. При цьому їм не можна залишатися занадто довго в людській подобі…

Музику до «Луки» повинен був створити знаменитий італійський композитор Енніо Морріконе. На жаль, він помер 6 липня 2020 року, не встигнувши завершити роботу. Новим композитором мультфільму став американець Ден Ромер.

«Поганці»

(12+, США, The Avenue Entertainment, кримінальна драма, бюджет — 55 мільйонів доларів)

Головний герой фільму — талановитий злодій, відомий у всьому світі. Йому вдається втекти з федеральної в'язниці США. Сховатися від переслідування йому допомагає група молодих людей, в яку входить його дочка. З'ясовується, що ця команда теж займається пограбуваннями, але тільки з благородних міркувань. Вони пропонують досвідченому злодієві вкрасти мільйони золотих злитків, які зберігає в надійному місці бізнесмен, що фінансує терористичні організації у різних країнах …

Головну роль виконав знаменитий Пірс Броснан, який зіграв Джеймса Бонда в чотирьох фільмах. Роль лиходія дісталася Тіму Роту («Скажені пси», «Кримінальне чтиво»). Зняв картину відомий фінський режисер Ренні Харлін («Міцний горішок 2», «12 раундів»).

«Битва світів»

(12+, Китай, CMC Productions, фентезі, бойовик)

У США, Канаді, Великобританії, Австралії цей фільм називається «Одіссея письменника». Популярний автор серії романів в жанрі фентезі працює над новою книгою. Він створює цілий світ, в якому править могутнє божество. Однак його ще незавершений твір якимось чином починає впливати на події у реальному світі. Якась могутня корпорація бачить в цьому загрозу для себе і дає наказ убити письменника. Зробити це повинна людина, у якого ця ж корпорація викрала доньку…

Фільм став справжнім хітом у Китаї, де його прем'єра відбулася в лютому 2021 року. Касові збори склали 160 мільйонів доларів. Критики відзначають дивовижні спецефекти, цікавий сюжет і гру акторів.

«Мейнстрим»

(18+, США, IFC Films, комедія, драма, бюджет — 5 мільйонів доларів)

Головна героїня фільму — молода мешканка Лос-Анджелеса Френкі. Вона ненавидить свою роботу в барі і мріє займатися мистецтвом, але поки змушена обмежуватися спробами розкрутити свій YouTube-канал. Одного разу Френкі випадково знімає молодого хлопця, коли він вимовляє досить емоційний монолог. Відео з ексцентричним незнайомцем стає вірусним у мережі. Френкі розуміє, що доля подарувала їй шанс…

Прем'єра фільму відбулася у вересні 2020 року в рамках Венеціанського міжнародного кінофестивалю. Зняла картину Джіа Коппола, внучка легендарного американського режисера Френсіса Форда Копполи («Хрещений батько», «Апокаліпсис сьогодні»). Головні ролі у фільмі виконали Ендрю Гарфілд («Нова Людина-павук», «З міркувань совісті»), Майя Хоук (серіал «Дуже дивні справи»), Нет Вулфф (серіал «Протистояння»).

«Острів Гренд-Айл»

(16+, США, Screen Media Films, трилер, бойовик, бюджет — 5 мільйонів доларів)

Поліція підозрює молодого хлопця, який нещодавно став батьком, у скоєнні вбивства. Довести свою невинність він може тільки одним способом — розповісти, де знаходився в момент вчинення злочину, в якому його звинувачують. Але це може завдати йому куди більше шкоди, ніж зізнання у вбивстві…

Одну з головних ролей виконав популярний актор Ніколас Кейдж. На жаль, «Острів Гренд-Айл» став найпровальнішим у його кар'єрі. На найбільшому сайті рецензій рейтинг картини становить… 0%! Навіть найвірніші прихильники Кейджа змушені визнати, що фільм можна сміливо відправити у сміттєвий кошик.

Про фільми, які вийшли у прокат 10 червня, можете взнати тут.

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