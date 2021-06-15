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Шоу-бізнес

«Холостячка» Мішина показала кільце з крові Еллерта

17:30 15 червня 2021
Ксенія Мішина

Ксенія Мішина, яку раніше не впізнали на шкільному фото, носить на безіменному пальці правої руки дорогоцінний камінь, який зроблений з крові її та Олександра Еллерта. Вона показала фото алмазу в сторіс свого Instagram.

Розкішне прозоре кільце прикрашено великим біоалмазом.

«Ми здали кров, змішали все це вже у виробництві. Все дуже складно та незрозуміло. Ти капаєш кров в ємність, завдяки тиску там відбуваються якісь процеси», — розповідали Мішина і Еллерт програмі «Світське життя».

Пара здала кров, з якої в лабораторії виготовили унікальні алмази. Вартість одного карата такого каменю приблизно 10 тисяч доларів.

Раніше повідомлялося, що Мішина і Еллерт яскраво відпочили в Одесі.

Фото з Instagram Ксенії Мішиной

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