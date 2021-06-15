Вирішив не соромитися: Моргенштерн знявся повністю голим

Російський репер Моргенштерн, великий любитель епатувати публіку, вирішив знятися для Instagram повністю голим. Своє фото він підписав «Справжній злив Моргенштерна», натякаючи, що влаштувався в бадді для купання і як раз злив всю воду.

Дотепні підписники припустили, що репер залишився в буквальному сенсі без штанів після суду і виписаного великого штрафу.

Моргенштерн залишився задоволений ефектом. А для критиків у репера є одна відповідь: «Перестаньте лаяти пабліки та YouTube-канали, що все новини лише про мене. Вони не винні, що обговорювати більше нема кого».

Нагадаємо, Моргенштерн внесений в базу «Миротворця» за заперечення російської агресії, а також в список діячів шоу-бізнесу, які загрожують нацбезпеці України.

247

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter