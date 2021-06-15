26.85 / 27.05 32.47 / 32.81
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Вирішив не соромитися: Моргенштерн знявся повністю голим

5:45 16 червня 2021
Моргенштерн

Російський репер Моргенштерн, великий любитель епатувати публіку, вирішив знятися для Instagram повністю голим. Своє фото він підписав «Справжній злив Моргенштерна», натякаючи, що влаштувався в бадді для купання і як раз злив всю воду.

Дотепні підписники припустили, що репер залишився в буквальному сенсі без штанів після суду і виписаного великого штрафу.

Моргенштерн залишився задоволений ефектом. А для критиків у репера є одна відповідь: «Перестаньте лаяти пабліки та YouTube-канали, що все новини лише про мене. Вони не винні, що обговорювати більше нема кого».

Нагадаємо, Моргенштерн внесений в базу «Миротворця» за заперечення російської агресії, а також в список діячів шоу-бізнесу, які загрожують нацбезпеці України.

247

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Алла Пугачова

«Виглядає молодше за Галкіна»: мережу вразив зовнішній вигляд «оновленої» Пугачової

Мурат Налчаджиоглу

Колишній чоловік Ані Лорак Мурат отримав тортом у обличчя

Тамара Сьоміна

Зірка радянського кіно усамітнилася після смерті сестри від коронавірусу

Дивилася закоханим поглядом і ніжно обіймала за плечі: Таюне зачарувала шанувальників на концерті Олега Винника

Дивилася закоханим поглядом і ніжно обіймала за плечі: Таюне зачарувала шанувальників на концерті Олега Винника

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.