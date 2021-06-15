Репяхова «розсекретила» параметри новонародженого сина і похвалилася подарунком від Павліка

Співак Віктор Павлік вчетверте став батьком. Дружина Катерина подарувала йому сина Михайла. Щасливі батьки розкрили подробиці появи на світ дитини і поділилися в Інстаграм першими фото й відео з новонародженим.

Катерина показала бірку новонародженого з його даними. Малюк народився 15 червня о 2:40, вагою 3400 г і зростом 53 см.

Віктор розповів, що пологи тривали близько п'яти годин. Він знаходився поруч з Катею, але при народженні сина бути присутнім не зважився. Каже, відчував неймовірні емоції. А коли вперше взяв сина на руки, не зміг стримати сльози.

Катерина народжувала в приватному пологовому будинку, їй зробили епідуральну анестезію. А через 20 хвилин після пологів молода мама поділилася першим знімком. Трохи пізніше Катерина показала і відео з новонародженим. Каже, що вони почуваються добре.

На честь народження сина Віктор зробив Катерині особливий подарунок — дорогоцінну каблучку з відбитком маленької ніжки.

Віктор розповів «ФАКТАМ», що син дуже схожий на нього, є його точною його копією.

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