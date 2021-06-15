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Зірка радянського кіно усамітнилася після смерті сестри від коронавірусу

22:55 15 червня 2021
Тамара Сьоміна

Зірка радянського кіно Тамара Сьоміна («Вічний поклик», «Самотнім надається гуртожиток», «Воскресіння», «Дим вітчизни») зараз порвала контакти з родичами і веде усамітнений спосіб життя. Актрисі важко дався 2021 рік і смерть від коронавірусу останньої близької людини — сестри Галини. Про це Тамара Петрівна розповіла в програмі «Пусть говорят».

З рештою далеких родичів — тіткою по матері Павліною Василівною, племінниками 82-річна актриса не спілкується. Перервалося спілкування і з колишніми друзями.

«Я не знаю, хто як сприймає самотність, але мене вона не гнітить, — заявила актриса. — Ця Павліна… Я навіть чути про неї не хочу… Галя (сестра) пішла, я залишилася одна… Що це за родичі. Немає у мене немає родичів».

«Нам не по дорозі. Всі рідні, але все чужі», — наполягає Сьоміна.

Актриса підозрює, що родичі намагаються з нею спілкуватися, лише тому що претендують на квартиру. «Павліночці квартирочку віддати? Нічого не отримаєте», — підсумувала вона.

Тамара Сьоміна народилася в 1938 році. В інтерв'ю «ФАКТАМ» актриса розповідала, що в кіно прийшла випадково — втекла з дому вчитися на артистку, тим більше, що батьки наполягали на закінченні школи і переході до технікуму. Сьоміна зіграла майже в сотні фільмів, останній вийшов на екрани в 2018 році.

При цьому багато років Сьоміна переживала, що у неї немає дітей. «Це, напевно, моя найбільша драма. Творчість і особисте життя несумісні», — говорила вона.

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