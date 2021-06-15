«Ой, ви спідницю забули!»: Лесю Нікітюк жорстко розкритикували за сумнівний «прикид»

Телеведуча і блогер Леся Нікітюк намагалася влаштувати в соцмережах обговорення гострих тем, але поплатилася за дивне вбрання. Підписників в Instagram замість заявленої теми для дискусії більше зацікавило, чи не забула Леся надіти спідницю. Костюм, в який одяглася телеведуча, надто нагадував спідню білизну.

Лесі запропонували наступного разу для виходу в світ вибрати щось менш провокаційне.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк розповіла, як протистоїть тим, хто критикує її зовнішність.

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