«Разом в небі і на землі»: у річницю шлюбу з покійним чоловіком Тіна Кароль показала обручки та покинула Україну

У вівторок, 15 червня, Тіна Кароль відсвяткувала б 13 річницю шлюбу зі своїм чоловіком, продюсером Євгеном Огіром, якого не стало вісім років тому.

Згадуючи про чоловіка, співачка показала в Instagram-сторіс чіпляючий за душу ролик з обручками — Тіна Кароль, що сидить у літаку, тримає в руках дві обручки, які висять у неї на шиї на ланцюжку.

Пізніше його опублікували в одному з фан-акаунтів співачки. «Ми разом в небі і на землі», — таким коментарем супроводжується відео.

Тіна Кароль та Євген Огір одружилися у 2008 році. Співачка народила чоловікові первістка Веніаміна. Пізніше у Євгена діагностували рак шлунку. 28 квітня 2013 року чоловік Тіни Кароль помер. Йому йшов 33-й рік…

У сторіз Тіна показала архівне фото з їхнього весілля.

Багато шанувальників співачки, які залишили коментарі під відео, писали, що саме так виглядає справжнє кохання.

Сама ж співачка покинула Україну — Тіна Кароль знаходиться в Алмати, де зустрічається з шанувальниками. Також вона стала гостем ефіру центрального телеканалу.

Кілька відповідних роликів Кароль також виклала в сторіз. Судячи з відео, найчастіше співачка з'являлася у чорному обтягуючому її витончену фігуру костюмі.

І, звичайно ж, не обійшлося без «скандалу» та «е-Тіни».

Нагадаємо, що у мережі довго ходили чутки про роман Тіни Кароль з Даном Баланом. Хоча виконавці ніколи прямо не відповідали на питання про свої романтичні стосунки, фанати пари продовжують знаходити нові докази їхньої любові.

Фото Тіни Кароль із соціальних мереж.

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