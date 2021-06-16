Анна Курнікова та Енріке Іглесіас показали свою однорічну дочку Машу

Іспанський співак Енріке Іглесіас і колишня російська тенісистка Анна Курнікова показали свою молодшу дочку Мері, яку вдома частіше називають Машею. Фото з дитиною Енріке опублікував у себе в Instagram. «Яка мила і вже така велика», «Маленька красуня», «Схожа на Аню» — писали в коментарях.

Дівчинка народилася 30 січня 2020 року. У 46-річного Енріке і 40-річної Анни, роман яких почався в кінці 2001 року (вони познайомилися під час знімання кліпу на пісню Іглесіаса Escape), є також трирічні двійнята Ніколас і Люсі.

фото Instagram

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