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Шоу-бізнес

Зірка «Дизель Шоу» Вікторія Булітко захопилася гіпнозом

10:43 16 червня 2021
Зірка «Дизель Шоу» Вікторія Булітко

Зірка «Дизель Шоу» Вікторія Булітко, яка шокувала кричущим образом в стилі 90-х, захопилася гіпнозом. До цієї практики вона вдалася, щоб позбутися від хронічного недосипання. Після насиченого графіку, зйомок, репетицій вона довго не могла заснути і страждала від цього. Останні два тижні актриса відкрила для себе гіпноз.

«Останні 2 тижні слухаю перед сном гіпноз. Зізнаюся чесно, це мене трохи лякає, тому що не розумію, що відбувається в той момент, і як це може впливати на мене і мою підсвідомість», — розповіла акторка.

Вікторія додала, що її сон став міцнішим і глибшим. Вранці вона почувається бадьорою, сповненою сил. «Стала висипатися, як немовля», — каже Булітко.

Нагадаємо, Вікторія Булітко брала участь в проекті «Танці з зірками». Вона опублікувала останній танець з легендарним хореографом Григорієм Чапкісом, який пішов з життя 13 червня.

Народного артиста України поховають 18 червня на Байковому кладовищі.

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