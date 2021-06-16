Квартира виявилася щасливою: Василиса Фролова розповіла, як завагітніла від чоловіка, якого ледве знала

Телеведуча Василіса Фролова, яка нещодавно народила сина Родіона, батьком якого став продюсер Дмитро Котеленць, зізналася, що їхні стосунки почалися раптово, і що до цього вони спілкувалися, хіба що, у соціальних мережах.

Про це вона розповіла у відвертому інтерв'ю каналу «Олицька». Фролова зізналася, що давно хотіла мати дітей, але все якось не виходило. На цьому тлі у неї траплялися навіть психічні розлади.

У будинку, де вони жили з її колишнім хлопцем, креативним директором Олександром Стрижельчиком, була обладнана дитяча кімната, але дітей так і не було.

У якийсь момент Фролова вирішила обладнати у Києві окрему квартиру, бажаючи зробити з неї «гардеробну», «дівочий куточок» та «нірку».

«Діма, батько дитини, увійшов в моє життя дуже несподівано», — сміючись згадує телеведуча. За її словами, вони з продюсером особливо не спілкувалися, хіба що переписувалися у соціальних мережах. Вона зізнається, що їхнє спілкування у мережі було веселим. І якось вона покликала його допомогти з перевезенням коробок з книгами у нову квартиру, чим вони і займалися з пів на п'яту ранку.

«Потім все якось швидко закрутилося… Виявилося, що ця квартира стала для мене щасливою», — каже Василиса Фролова і зізнається, що секс у них трапився відразу ж після перевезення книг, і що саме тоді вона й завагітніла.

За словами телеведучої, Дмитро Котеленць раніше так жартував з приводу їхнього знайомства: «Скільки ми з тобою знайомі? Другий триместр?»

Нагадаємо, що первісток 43-річної телеведучої з'явився на світ 7 березня 2021 року.

На Великдень вона зробила знімок сина, «упакованого» як святкова кошик, яки зазвичай беруть з собою до церкви.

Фото Василіси Фролової із соціальних мереж.

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