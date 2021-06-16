Популярний міжнародний чоловічий журнал Maxim вперше за всю свою 21-річну історію назвав найсексуальнішою жінкою у світі зірку з темним кольором шкіри. Нею стала афроамериканська співачка, актриса, модель, зірка реаліті-шоу і танцівниця з Гарлема Теяна Тейлор.

«Хто-небудь, ущипніть мене !!!», — написала вона в Instagram, реагуючи на цю новину.

Багато хто розкритикували видання за те, що воно довгі роки ігнорувало темношкірих красунь. Але краще пізно, ніж ніколи.

30-річна Теяна з 2016 року одружена з баскетболістом Іманом Шампертом. У подружжя є дві дочки — п'ятирічна Іман та Рю, якій виповниться рік у вересні.

Тейлор очолила список ста найсексуальніших жінок за версією Maxim. Цього року в сотню увійшли також Дженніфер Лопес, Ірина Шейк, Megan Thee Stallion та інші.

фото Instagram

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