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Шоу-бізнес

Модель з «найбільшою попою в Бразилії» застрахувала цю примітну частину тіла на 400 тисяч доларів

11:45 16 червня 2021
Ванесса Атайдес

Фітнес-модель та зірка Instagram Ванесса Атайдес, володарка «найбільшої попи в Бразилії», застрахувала цю примітну частину свого тіла на 400 тисяч доларів. Як повідомляє видання The Sun, окружність м'якого місця Ванесси складає 126 сантиметрів. За цим параметром вона займає друге місце у світі. Рекордсменкою за величиною попи зараз є американка Мікель Руффінеллі з показником 2,4 метра.

Атайдес каже, що їй подобається увага, яку привертає її фігура.

«Я відома завдяки своїй попі. Вона найбільша в Бразилії. Так що справедливо, що я її застрахувала «, — заявляє 35-річна модель.

Ванесса кожного дня прокидається о четвертій годині ранку і вирушає на тренування. У неї є персональна команда тренерів, в завдання яких входить турбота про її попу. Ванесса також дотримується дієти з великою кількістю білка. Вона мріє накачати попу ще більше — до 130 сантиметрів.


фото Instagram

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