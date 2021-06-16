Марічка Падалко та Людмила Барбір зважилися на сміливий експеримент у прямому ефірі

Відомі телеведучі Людмила Барбір і Марічка Падалко, яка розповіла раніше, як говорити з дівчатками на делікатні теми, зважилися на сміливий експеримент в прямому ефірі. Вони з'явилися перед глядачами без макіяжу, з чистим природним обличчям. Так вони підтримали День природної жіночої краси.

«Колеги розкрутили мене просто в ефірі на появу у випуску ТСН з чистим обличчям до Дня природної краси, який сьогодні відзначають у світі. Я б, напевно, на це не погодилася, якби запропонували працювати без макіяжу напередодні. Я в житті такого не робила на ТБ. А тут не було часу думати», — написала Марічка в Інстаграм і показала два фото: з макіяжем і без.

Падалко каже, що її надихнула колега Людмила Барбір, яка вела ранкове шоу без макіяжу при природному вуличному освітленні.

Раніше Тіна Кароль здалася без макіяжу на екзотичному острові.

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