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«Мурата шкода»: шанувальники Ані Лорак обурилися ставленням співачки до батька її дитини

12:16 16 червня 2021
ани лорак і софія

Днями співачка Ані Лорак влаштувала свято з нагоди 10-річчя дочки Софії. З огляду на те, що святкова дата припала на будні, урочистості розтягнулися на кілька днів і захопили вихідні. Крім компліментів влаштованому шоу, шанувальники співачки в Instagram звернули увагу і на той факт, що за тиждень Кароліна не знайшла часу привітати з днем народження батька дівчинки Мурата Налчаджиоглу. Проігнорувала свято у батька і юна Соня.

Судячи з відеозвіту в фанатських акаунтах, Мурат Налчаждіоглу достатньо постарався, щоб свято у дочки було приємним. Ані Лорак теж здавалася щасливою в присутності колишнього чоловіка.

На цьому тлі дуже дивним виглядає той факт, що ні Ані Лорак, ні Софія не поздоровили публічно Мурата з днем народження. У соцмережах поздоровлень не було ні в свято 12 червня, ні в наступні дні.

«А де Мурат?» — цікавляться з цього приводу фанати. «Соня тата не привітала», «Бідний, мені його шкода», «Мурата шкода», — пишуть коментатори.

Нагадаємо, Мурат Налчаджиоглу показав архівне відео зі свого дня народження з дивною традицією: в свято іменинник отримує удар тортом в обличчя.

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