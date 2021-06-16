Коли весілля? Олега Винника в Одесі нахабно розцілувала пристрасна красуня

Популярний співак Олег Винник, який недавно побував вдома у колеги Олі Полякової, відомий як зразковий сім'янин і при цьому велелюбний мачо.

Але, схоже, його прагнення ні в чому не відмовляти прихильницям може зіграти з ним злий жарт. Так, днями одна з фанаток співака опублікувала незвичайне фото, на якому вона пристрасно цілує «повелителя вовчиць» у щоку, а він, схоже, отримує від цього задоволення.

«Дивна все-таки річ — інтуїція, і відмахнутися від неї не можна, і пояснити неможливо», — підписала вона фото. Схоже, дівчина натякає, що нібито зустріла Олега Анатолійовича випадково, і чисто інтуїція та «веління серця» підказало їй, де повинен бути улюблений артист.

«Нервово чекаю на весілля …» — прокоментував фото один з друзів дівчини

До речі, в її акаунті є ще один пост, зроблений кілька тижнів тому. І на ньому та сама дівчина змогла привернути увагу співака під час концерту.

Вражаюча наполегливість! Чи варто дивуватися, що друзі юної красуні почали вітати її із «завоюванням серця» Винника і ненав'язливо «напрошуватися» на весілля.

До речі, нещодавно мешканка Дніпра, яка побувала на концерті співака, отримала від Олега Винника поцілунок в щоку, про що радісно розповіла в соцмережах. Її друзі жартували, що тепер до дівчини можна йти «як до ікони».

Фото Олега Винника із соціальних мереж.

285

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter