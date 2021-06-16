«Герої так не роблять»: Бетмену та Жінці-кішці заборонили займатися оральним сексом

Видавництво коміксів DC заборонило творцям анімаційного шоу для дорослих «Харлі Квінн» використовувати сцену орального сексу Бетмена і Жінки-кішки.

Про це пише «Фонтанка» з посиланням на Variety. Так, один з творців проекту Джастін Халперн розповів, що DC категорично заборонила есцену, її вирізали з епізоду третього сезону шоу.

«Ви не можете цього зробити … Герої так не роблять», — цитує видання відповідь DC співавторам «Харлі Квінн» Халперну і Патріку Шумакер.

У свою чергу Халперн запитав: «Тобто герої — просто егоїстичні коханці?» Студія дала ще більш примітну відповідь: «Ні, але ми продаємо іграшки з героями. І важко продати іграшку Бетмена, якщо він робив комусь кунілінгус».

Видання нагадує, що це вже не перша неприємність, яка відбувається з фільмами, пов'язаними з Бетменом, як, втім, і з іншими картинами, що знімалися під час пандемії. Перш за все, навесні минулого року роботу над новим фільмом про супергероя заморозили через карантин. З цієї ж причини творцям «Бетмена» довелося перенести терміни прем'єри.

Нагадаємо, що Кейт Уінслет, зірка «Титаніка», яка зіграла головну роль у серіалі «Мейр з Істтауна», розповіла, що зображуючи секс, порвала зв'язки на нозі.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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