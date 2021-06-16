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«Готуєшся в порно?» Бузова зняла на відео свої еротичні ласки

4:00 17 червня 2021
Ольга Бузова

Російська співачка Ольга Бузова, котра часто викликає неоднозначні оцінки своїми вчинками, «нарвалася» на нову порцію обурення після того, як опублікувала в Instagram «дуже нескромний» ролик.

На ньому 35-річна співачка, актриса і телеведуча, прикривши томно очі, висунула язик і зобразила палкий поцілунок з самою собою за допомогою дзеркала.

Бузова натякнула, що ролик отримає продовження. Вона запропонувала фанатам вгадати, про яку подію йде мова. Можливо, артистка готується до релізу нового кліпу.

Підписники співачки прийшли в подив від відвертих кадрів. «До порноіндустрії готуєтеся?», «З кожним днем виглядає все більш сумно», «Що твориш?», «Дуже вульгарно», — висловилися фоловери.

При цьому в Олі знайшлися й захисники, які пояснили її душевний стан численними розривами з чоловіками, в тому числі з Давидом Манукяном, з яким вона перебувала в стосунках півтора року та навіть зіграла весілля на Мальдівах. Однак незабаром звинуватила його в рукоприкладстві та зраді.

Нагадаємо, стало відомо, хто замість Бузової міг грати у театрі МХАТ.

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