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Шоу-бізнес

Дуейн Джонсон очолив список «100 причин любити Америку»

16:28 16 червня 2021
Дуейн Джонсон

Найбільш високооплачуваний у світі актор, бізнесмен і колишній рестлер Дуейн Джонсон на прізвисько Скеля, який недавно придбав особняк вартістю 27,8 мільйона доларів, очолив список «100 причин любити Америку», що презентував журнал People. 49-річний Дуейн, якого той же People у 2016 році визнав найсексуальнішим чоловіком з нині живих, зробив карколомну кар'єру, втіливши уявлення про американську мрію. Тепер він подумує про те, щоб балотуватися в президенти США.

Дуейн випередив у рейтингу американські вакцини від ковіду, 75-річну кантрі-співачку Доллі Партон, американську здатність змінювати курс і відновлюватися після стресових ситуацій, День незалежності США 4 липня, місію на Марс, телеведучу Опру Уїнфрі, першого гомосексуального Капітана Америку (на честь 80-річчя цього супергероя компанія Marvel випустила комікси, де капітан Америка захищає права представників ЛГБТ, відстоюючи інтереси «пригноблених і забутих»).

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