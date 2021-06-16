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Прощання з Григорієм Чапкісом: місце траурної церемонії змінено

16:59 16 червня 2021
Григорій Чапкіс

Змінилося місце церемонії прощання з легендарним танцюристом і хореографом Григорієм Чапкісом, який пішов із життя 13 червня. Раніше повідомлялося, що шанувальники зможуть попрощатися з народним артистом у Клубі Кабінету Міністрів. Як повідомляє ТСН, церемонію перенесли в Національну філармонію. Дата і час не змінилися — 18 червня, з 11 до 13 години.
Поховають Григорія Чапкіса в Києві на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, Григорію Миколайовичу був 91 рік. У грудні він переніс двостороннє запалення легенів і йшов на поправку. У березні його син Грег прилітав з США, показував, як вони разом проводили час. Але незабаром знаменитий хореограф знову опинився в лікарні.

Грег уточнив, що причиною смерті став не коронавірус. Поруч з хореографом були четверта дружина Міла і дочка Лілія.

Пропонуємо згадати, яким був Григорій Чапкіс, в матеріалі «ФАКТІВ», присвяченому пам'яті великого артиста.

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